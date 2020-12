Bollettino 22 dicembre: Natale, la variante inglese ed il vaccino (Di martedì 22 dicembre 2020) Manca ormai poco al Natale, e sembra che si stia facendo il possibile per pensare a tutt’altro, magari volontariamente. Terapia intensiva (Facebook)Manca poco al Natale, ma l’atmosfera non sembra davvero essere quella dei tempi, migliori. Per la verità non sembra nemmeno quella dei tempi peggiori, tipo le varie crisi economiche degli ultimi anni. E’ sorta di condizione a metà, un po’ festa ed un po’ no, come se in giro non ci fosse quell’aria solita, classica del Natale, quella che avvertono tutti, sia quelli che lo amano tanto, che quelli che lo amano poco, c’è la senti, si avverte. Oggi all’ordine del giorno ci sono la variante inglese del Covid19, probabilmente, ma non si sa, più forte e contagiosa, c’è il vaccino che dovrebbe partire anche da noi con il ... Leggi su chenews (Di martedì 22 dicembre 2020) Manca ormai poco al, e sembra che si stia facendo il possibile per pensare a tutt’altro, magari volontariamente. Terapia intensiva (Facebook)Manca poco al, ma l’atmosfera non sembra davvero essere quella dei tempi, migliori. Per la verità non sembra nemmeno quella dei tempi peggiori, tipo le varie crisi economiche degli ultimi anni. E’ sorta di condizione a metà, un po’ festa ed un po’ no, come se in giro non ci fosse quell’aria solita, classica del, quella che avvertono tutti, sia quelli che lo amano tanto, che quelli che lo amano poco, c’è la senti, si avverte. Oggi all’ordine del giorno ci sono ladel Covid19, probabilmente, ma non si sa, più forte e contagiosa, c’è ilche dovrebbe partire anche da noi con il ...

SkyTG24 : Il #vaccino arriverà in #Italia il 24 dicembre e sarà stoccato prima allo Spallanzani, poi in 21 siti nazionali:… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 dicembre: 13.318 nuovi casi e 628 morti - Corriere : Il virus in Italia, il bollettino di oggi: 13.318 nuovi casi e 628 morti. Tasso di contagiosità all’8% - tribuna_treviso : Risalgono da 10.872 a 13.318 i contagi in Italia a fronte di quasi il doppio dei tamponi eseguiti martedì - J8Fs8 : RT @monicabi5: Coronavirus, il bollettino di oggi 22 dicembre: 13.318 nuovi casi su 166.205 tamponi. 628 i morti -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino dicembre Coronavirus, il bollettino di oggi 22 dicembre: 13.318 nuovi casi su 166.205 tamponi. 628 i morti la Repubblica Coronavirus oggi, bollettino Covid Bologna 22 dicembre. Altre tredici vittime

Bologna, 22 dicembre 2020 – Scende, dopo due giorni consecutivi di crescita, il numero dei contagi da Coronavirus in provincia di Bologna. Secondo quanto emerso dal bollettino diffuso dalla Regione ...

Caos tamponi, il ministero smentisce la Regione Piemonte: non doveva calcolare anche i test antigenici. Ma dai prossimi giorni le regole cambiano

i test antigenici insieme ai test molecolari nel numero che veniva comunicato al ministero della Salute e che veniva inserito nel bollettino quotidiano. Questo inserimento era stato giudicato dal ...

Bologna, 22 dicembre 2020 – Scende, dopo due giorni consecutivi di crescita, il numero dei contagi da Coronavirus in provincia di Bologna. Secondo quanto emerso dal bollettino diffuso dalla Regione ...i test antigenici insieme ai test molecolari nel numero che veniva comunicato al ministero della Salute e che veniva inserito nel bollettino quotidiano. Questo inserimento era stato giudicato dal ...