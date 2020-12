Boateng e la dolcissima dedica a Melissa Satta dopo l’addio definitivo

Leggi su urbanpost

(Di martedì 22 dicembre 2020) La storia d’amore tra Kevin Princesi è ufficialmente conclusa. Il calciatore e l’ex velina si sono detti addio, nonostante abbiano più volte provato a far funzionare le cose soprattutto per il piccolo Maddox. I due volti noti dello spettacolo e dello sport hanno dato la notizia ai fan attraverso un comunicato su Instagram. Poche parole che sono arrivate immediatamente al cuore dei loro ammiratori, i quali hanno da sempre fatto il tifo per loro. Poche ore fa,attraverso il suo profilo Instagram ha deciso dire alcune parole d’affetto alla sua ormai ex moglie. Tra i due ci sarà sempre stima reciproca per il bene del loro cucciolo. Leggi anche –>e l’amore ritrovato con ...