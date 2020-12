Boateng a Melissa Satta dopo il divorzio | «Grazie per la magnifica moglie che sei stata»

(Di martedì 22 dicembre 2020) Una dedica è seguita all’annuncio della separazione. «Grazie per la magnifica moglie che sei stata e per la splendida mamma che sei e che sarai», ha scritto su Instagram Kevin Prince Boateng, indirizzando a Melissa Satta un pensiero speciale. Raro, quasi, nell’industria dello spettacolo, dove anche le relazioni umane sono spesso consumate in fretta.

IOdonna : Melissa Satta, la dedica di Boateng dopo l’addio: «Grazie per la magnifica moglie che sei stata» - LadyNews_ : #MelissaSatta e #KevinPrinceBoateng ufficializzano la separazione - mediterranew : Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si sono lasciati... - infoitcultura : Matrimonio finito per Boateng e Melissa Satta - infoitcultura : Melissa Satta e Boateng, si sono lasciati! Il messaggio della showgirl: “Maddox il regalo più bello” -

Ultime Notizie dalla rete : Boateng Melissa

Il calciatore ha voluto esternare un pensiero semplice quanto raro. «Grazie per la moglie che sei stata e per la splendida madre che sei e sarai», ha scritto online, dimostrando che ci può essere vita ...Kevin Prince Boateng e Melissa Satta non sono più una coppia, il loro matrimonio è ufficialmente finito. Per sempre. Il calciatore però ha voluto pubblicamente lodare l’ex velina per essere stata una ...