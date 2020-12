BMW e Mini a gasolio a rischio incendio | maxirichiamo per oltre 145mila autovetture

Leggi su improntaunika

(Di martedì 22 dicembre 2020) Alessandro Nunziati A causa dei rischi connessi a possibili incendi, BMW richiama in officina 145.000 auto diesel dei marchi BMW e. Il problema sarebbe legato al potenziale cattivo funzionamento di uno dei moduli dell’Egr (Exhaust Gas Recirculation), il sistema di ricircolo dei gas di scarico per la riduzione degli ossidi di azoto. I refrigeratori prodotti nel 2016 o 2017 saranno controllati per rilevare eventuali perdite e, se necessario, sostituiti, ha detto una portavoce della BMW lunedì a Monaco. Nello specifico, in alcuni casi un liquido, il glicole, potrebbe uscire dal radiatore del sistema di ricircolo e infiammare i gas di scarico assieme ai residui di olio. Il difetto, riguarderebbe diversi modelli BMW ed in particolare serie 3, 4, 5, 6 e 7che la X3 e la X6 equipaggiate con i motori diesel a 4 cilindri prodotte nel 2016 e 2017. ...