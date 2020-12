BioNTech rassicura | ' Vaccino funzionerà anche con Covid inglese Per adeguarlo servirebbero 6 settimane'

aroundlab : Vaccino, l’Ema annuncia: “Il comitato si riunirà il 21 dicembre per esprimere un parere sul vaccino Pfizer-BioNTech… -

Ultime Notizie dalla rete : BioNTech rassicura

Iniziate le convocazioni da parte delle Regioni per il nuovo vaccino della BioNtech e la dichiarazione per il vaccino sul virus mutato ...A proposito della variante, rassicura: “Non vi sono elementi per pensare che ... per la commercializzazione del vaccino Pfizer-Biontech, seguito dal via libera dell’Ue. “Aggiungiamo un capitolo ...