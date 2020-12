Biontech: "Molto probabile vaccino funzioni su mutazione" (Di martedì 22 dicembre 2020) La mutazione del Covid comparsa in Gan Bretagna ”è un po’ diversa” da quelle prese in considerazione finora, “e non sappiamo ancora precisamente se il nostro vaccino possa proteggere anche contro questa. Dal punto di vista scientifico, però, è altamente probabile che il nostro vaccino possa difendere anche contro questa variante”. Lo ha detto il fondatore di Biontech, Ugur Sahin, in conferenza stampa. Serviranno adesso due settimane per raccogliere i dati a riguardo, ha anche sottolineato. Pfizer e Moderna stanno già testando i loro vaccini contro il coronavirus sulla nuova variante rintracciata nel Regno Unito. Lo riporta Cnn. “Sulla base dei dati ricavati fino a oggi, ci aspettiamo che l’immunità indotta dal vaccino Moderna protegga contro le varianti recentemente rintracciate nel ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Ladel Covid comparsa in Gan Bretagna ”è un po’ diversa” da quelle prese in considerazione finora, “e non sappiamo ancora precisamente se il nostropossa proteggere anche contro questa. Dal punto di vista scientifico, però, è altamenteche il nostropossa difendere anche contro questa variante”. Lo ha detto il fondatore di, Ugur Sahin, in conferenza stampa. Serviranno adesso due settimane per raccogliere i dati a riguardo, ha anche sottolineato. Pfizer e Moderna stanno già testando i loro vaccini contro il coronavirus sulla nuova variante rintracciata nel Regno Unito. Lo riporta Cnn. “Sulla base dei dati ricavati fino a oggi, ci aspettiamo che l’immunità indotta dalModerna protegga contro le varianti recentemente rintracciate nel ...

