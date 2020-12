Bilancio Regione, Patriarca (FI): “Documento tiepido e poco coraggioso” (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti«Quello della Regione Campania è un Bilancio che denota scelte e atteggiamento poco coraggiosi». Lo ha dichiarato Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. «Ci aspettavamo molto di più da un Documento economico che avrebbe dovuto puntare a rilanciare un’economia in difficoltà – ha continuato la forzista -, soprattutto in termini di tutela delle categorie maggiormente colpite dalla emergenza Covid e dalla crisi che ne è scaturita. E invece, nel Bilancio non vi sono nemmeno cenni né riferimenti al Recovery Fund. Rispetto al quale Forza Italia ribadisce, come fatto nel corso delle ultime settimane, la propria disponibilità, piena e incondizionata a una leale collaborazione istituzionale con il governatore, affinché si attuino ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti«Quello dellaCampania è unche denota scelte e atteggiamentocoraggiosi». Lo ha dichiarato Annarita, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. «Ci aspettavamo molto di più da uneconomico che avrebbe dovuto puntare a rilanciare un’economia in difficoltà – ha continuato la forzista -, soprattutto in termini di tutela delle categorie maggiormente colpite dalla emergenza Covid e dalla crisi che ne è scaturita. E invece, nelnon vi sono nemmeno cenni né riferimenti al Recovery Fund. Rispetto al quale Forza Italia ribadisce, come fatto nel corso delle ultime settimane, la propria disponibilità, piena e incondizionata a una leale collaborazione istituzionale con il governatore, affinché si attuino ...

