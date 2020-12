Biden si vaccina in diretta tv: «Fatelo tutti» (Di martedì 22 dicembre 2020) Lo aveva promesso e lo ha fatto. Joe Biden si è vaccinato contro il Covid in diretta televisiva. Stesso vaccino anche per la moglie Jill, la futura first lady. Come molti altri personaggi noti e volti della politica il prossimo presidente degli Stati Uniti ha scelto di fare il vaccino pubblicamente facendosi riprendere. L’obiettivo è incoraggiare la popolazione a non temere la vaccinazione e a farla. https://twitter.com/JoeBiden/status/1341185434408415233 Leggi su vanityfair (Di martedì 22 dicembre 2020) Lo aveva promesso e lo ha fatto. Joe Biden si è vaccinato contro il Covid in diretta televisiva. Stesso vaccino anche per la moglie Jill, la futura first lady. Come molti altri personaggi noti e volti della politica il prossimo presidente degli Stati Uniti ha scelto di fare il vaccino pubblicamente facendosi riprendere. L’obiettivo è incoraggiare la popolazione a non temere la vaccinazione e a farla. https://twitter.com/JoeBiden/status/1341185434408415233

