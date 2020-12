Biden fa il vaccino in diretta TV, ma i no vax non ci stanno: “Pare acqua e zucchero, seguite Porro” (Di martedì 22 dicembre 2020) Biden ha deciso di sottoporsi al vaccino Covid in diretta TV. Il prodotto Pfizer gli è stato iniettato proprio in queste ore, a poche settimane di distanza dalle ultime polemiche sollevate da Trump nella corsa alla presidenza degli Stati Uniti. Ne abbiamo parlato con un pezzo specifico di recente, ma a quanto Pare il nuovo leader politico negli USA da oggi è finito ufficialmente nel mirino dei no vax. Costantemente pronti a gridare al complotto, anche in questo frangente non sono mancate le reazioni singolari sul web. La reazione dei no vax a Biden che fa il vaccino Covid in diretta TV Dunque, la ricostruzione è molto semplice. Nonostante quella del presidente degli Stati Uniti sia una delle cariche politiche più importanti al mondo, i no vax sono andati oltre, ... Leggi su bufale (Di martedì 22 dicembre 2020)ha deciso di sottoporsi alCovid inTV. Il prodotto Pfizer gli è stato iniettato proprio in queste ore, a poche settimane di distanza dalle ultime polemiche sollevate da Trump nella corsa alla presidenza degli Stati Uniti. Ne abbiamo parlato con un pezzo specifico di recente, ma a quantoil nuovo leader politico negli USA da oggi è finito ufficialmente nel mirino dei no vax. Costantemente pronti a gridare al complotto, anche in questo frangente non sono mancate le reazioni singolari sul web. La reazione dei no vax ache fa ilCovid inTV Dunque, la ricostruzione è molto semplice. Nonostante quella del presidente degli Stati Uniti sia una delle cariche politiche più importanti al mondo, i no vax sono andati oltre, ...

