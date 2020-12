Biathlon, Stina Nilsson convocata in IBU Cup! Debutto internazionale in vista per l’ex fondista svedese (Di martedì 22 dicembre 2020) Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: Stina Nilsson è stata convocata per le prime due tappe di IBU Cup 2020-2021 e farà quindi il suo Debutto nel Biathlon a livello internazionale. l’ex fondista classe 1993 nativa di Malung, campionessa olimpica in carica della sprint, farà parte della squadra svedese in gara ad Arber (in Germania) dal 14 al 23 gennaio 2021. Si tratterà della sua prima apparizione assoluta nel circuito cadetto del Biathlon mondiale, in attesa di salire di colpi per provare a guadagnarsi già in questa stagione un posto in Coppa del Mondo. “Mi sento pronta per rispondere a questa convocazione. È fantastico essere tra coloro che hanno ottenuto uno dei posti. Sento di aver accumulato molta ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020) Il momento tanto atteso è finalmente arrivato:è stataper le prime due tappe di IBU Cup 2020-2021 e farà quindi il suonela livelloclasse 1993 nativa di Malung, campionessa olimpica in carica della sprint, farà parte della squadrain gara ad Arber (in Germania) dal 14 al 23 gennaio 2021. Si tratterà della sua prima apparizione assoluta nel circuito cadetto delmondiale, in attesa di salire di colpi per provare a guadagnarsi già in questa stagione un posto in Coppa del Mondo. “Mi sento pronta per rispondere a questa convocazione. È fantastico essere tra coloro che hanno ottenuto uno dei posti. Sento di aver accumulato molta ...

FondoItalia : Biathlon - Arriva l'esordio! Stina Nilsson convocata per l'IBU Cup: 'Sono pronta, al tiro sono più sicura' - FondoItalia : Biathlon - Riscatto per Stina Nilsson: terza nella sprint odierna con un solo errore - FondoItalia : Biathlon - Stina Nilsson è tornata in gara ed è finita a terra al poligono - mamuam : RT @FondoItalia: Biathlon - Stina Nilsson: 'Ancora non mi sento pronta per la Coppa del Mondo' - FondoItalia : Biathlon - Stina Nilsson: 'Ancora non mi sento pronta per la Coppa del Mondo' -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon Stina Biathlon - Stina Nilsson è tornata in gara ed è finita a terra al poligono FondoItalia.it Biathlon, Stina Nilsson convocata in IBU Cup! Debutto internazionale in vista per l’ex fondista svedese

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: Stina Nilsson è stata convocata per le prime due tappe di IBU Cup 2020-2021 e farà quindi il suo debutto nel biathlon a livello internazionale. L'ex fond ...

Sci di fondo, Coppa del Mondo Davos 2020: quali donne approfitteranno dell’assenza di Norvegia, Svezia e Finlandia?

Nel weekend la terza tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo si disputerà a Davos. La stazione sciistica del Canton Grigioni è ormai una grande classica, essendo entrata nel calendario femminile n ...

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: Stina Nilsson è stata convocata per le prime due tappe di IBU Cup 2020-2021 e farà quindi il suo debutto nel biathlon a livello internazionale. L'ex fond ...Nel weekend la terza tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo si disputerà a Davos. La stazione sciistica del Canton Grigioni è ormai una grande classica, essendo entrata nel calendario femminile n ...