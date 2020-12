Berlusconi, dopo il matrimonio ‘beccato’ con l’ex fidanzata (Di martedì 22 dicembre 2020) Luigi Berlusconi dopo il matrimonio con Federica Fumagalli ha rivisto la sua ex fidanzata, c’è già aria di crisi per il figlio del più noto Silvio? Ecco quello che sappiamo. Lo scorso 7 ottobre 2020 lontano da occhi indiscreti Luigi ha sposato la sua Federica, si è trattato di una cerimonia intima presso la Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. Assente alle nozze anche papà Silvio, che proprio in quel periodo era stato contagiato dal Covid-19. Stando al settimanale Oggi, dopo le nozze Luigi sarebbe tornato a frequentare la sua ex fidanzata, Ginevra Rossini. Fin qui nulla di strano, si può infatti rimanere amici dei propri ex. Tuttavia a destare sospetti è il comportamento della Rossini, che agisce in maniera decisamente particolare. LEGGI ANCHE>>> Barbara ... Leggi su chenews (Di martedì 22 dicembre 2020) Luigiilcon Federica Fumagalli ha rivisto la sua ex, c’è già aria di crisi per il figlio del più noto Silvio? Ecco quello che sappiamo. Lo scorso 7 ottobre 2020 lontano da occhi indiscreti Luigi ha sposato la sua Federica, si è trattato di una cerimonia intima presso la Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. Assente alle nozze anche papà Silvio, che proprio in quel periodo era stato contagiato dal Covid-19. Stando al settimanale Oggi,le nozze Luigi sarebbe tornato a frequentare la sua ex, Ginevra Rossini. Fin qui nulla di strano, si può infatti rimanere amici dei propri ex. Tuttavia a destare sospetti è il comportamento della Rossini, che agisce in maniera decisamente particolare. LEGGI ANCHE>>> Barbara ...

investigator113 : @franco11566379 è possibile, dopo t lefonata di Berlusconi a Putin - oiramdivito : @guidotweet Diciamo che dopo quel famoso giorno in cui incontrò Berlusconi, nel gennaio del 2013, non ne è rimasto molto. - MarceVann : RT @dave_iron: @Pasqual01029538 @MarceVann @carlakak Se vogliamo chiamare destre quei buffoni tipo Berlusconi Salvini Meloni Toti purtroppo… - dave_iron : @Pasqual01029538 @MarceVann @carlakak Se vogliamo chiamare destre quei buffoni tipo Berlusconi Salvini Meloni Toti… - roberto77818196 : @forza_italia @berlusconi ..... parlaci allora di Lara Comi e proprio in questo momento quando NON riceveremo i 20… -