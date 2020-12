Beni confiscati, centro per giovani disoccupati a Santa Maria Capua Vetere (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria Capua Vetere (CE) – Nascerà un centro di inclusione lavorativa per disoccupati e persone svantaggiate nell’immobile confiscato alla criminalità organizzata in via Merano a Santa Maria Capua Vetere. La città ha infatti ottenuto il finanziamento di 100mila euro dalla Regione Campania per avviare il progetto di riutilizzo a fini sociali del bene, che verrà convertito in un spazio co-working nonché di formazione ed inclusione destinato soprattutto a giovani senza lavoro e opportunità. “Questo importante progetto di recupero e riconversione di un immobile attualmente inutilizzato – dichiarano il Sindaco di Santa Maria ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(CE) – Nascerà undi inclusione lavorativa pere persone svantaggiate nell’immobile confiscato alla criminalità organizzata in via Merano a. La città ha infatti ottenuto il finanziamento di 100mila euro dalla Regione Campania per avviare il progetto di riutilizzo a fini sociali del bene, che verrà convertito in un spazio co-working nonché di formazione ed inclusione destinato soprattutto asenza lavoro e opportunità. “Questo importante progetto di recupero e riconversione di un immobile attualmente inutilizzato – dichiarano il Sindaco di...

