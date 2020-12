Benevento, a contrada Pantano l’albero della speranza dell’associazione “La Voce delle Donne” (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Ed anche contrada Pantano ha il suo piccolo simbolo natalizio. Grazie all’impegno dell’associazione di quartiere “La Voce delle Donne” è stato piantato un abete in un terreno privato sito all’ingresso della contrada. “É stato un anno difficile, ma per fortuna è arrivato il Santo Natale che porta con sé sempre un’aria magica e piena di speranza“, dichiara la presidente Rita Velardi. “Questo è stato sempre il periodo più bello dell’anno perché è fatto di cose piacevoli come incontri conviviali, abbracci, baci, serate trascorse con amici ed intere famiglie. Ma questo Natale – prosegue – ha un sapore diverso che sicuramente nessuno gradisce perché pieno di incertezze e privazioni. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Ed ancheha il suo piccolo simbolo natalizio. Grazie all’impegnodi quartiere “La” è stato piantato un abete in un terreno privato sito all’ingresso. “É stato un anno difficile, ma per fortuna è arrivato il Santo Natale che porta con sé sempre un’aria magica e piena di“, dichiara la presidente Rita Velardi. “Questo è stato sempre il periodo più bello dell’anno perché è fatto di cose piacevoli come incontri conviviali, abbracci, baci, serate trascorse con amici ed intere famiglie. Ma questo Natale – prosegue – ha un sapore diverso che sicuramente nessuno gradisce perché pieno di incertezze e privazioni. ...

Presentata la nuova toponomastica in c.da Santa Colomba. Attribuzione per 29 strade

Questa mattina è stata ufficializzata dal Comune di Benevento la messa in opera della segnaletica con l’attribuzione di 29 nuove strade nelle contrade Santa Colomba, Santa Clementina, Santi Quaranta, ...

