Benedetta Rossi è identica a sua madre: la foto che lo dimostra (Di martedì 22 dicembre 2020) Negli ultimi anni i food blogger si sono fatti strada anche nel campo televisivo. Infatti, molte di queste persone sono riuscite a conquistarsi un programma culinario tutto loro. L’esempio più noto del momento è Benedetta Rossi. Benedetta Rossi: la food blogger più amata dagli italiani Nata nel 1972 a Porto San Giorgio, nelle Marche, Benedetta è davvero una persona sorridente e che trasmette allegria. E questo è ciò che la rende una delle food blogger più amate dall’intera Italia. Ma c’è dell’altro. Uno dei tratti caratteristici della Rossi è la sua genuinità continuamente condivisa sui social. Infatti, sia nel suo canale Youtube Fatto in casa da Benedetta, che sugli altri suoi profili, la donna è molto attiva. É tramite essi che ama presentarsi al pubblico ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Negli ultimi anni i food blogger si sono fatti strada anche nel campo televisivo. Infatti, molte di queste persone sono riuscite a conquistarsi un programma culinario tutto loro. L’esempio più noto del momento è: la food blogger più amata dagli italiani Nata nel 1972 a Porto San Giorgio, nelle Marche,è davvero una persona sorridente e che trasmette allegria. E questo è ciò che la rende una delle food blogger più amate dall’intera Italia. Ma c’è dell’altro. Uno dei tratti caratteristici dellaè la sua genuinità continuamente condivisa sui social. Infatti, sia nel suo canale Youtube Fatto in casa da, che sugli altri suoi profili, la donna è molto attiva. É tramite essi che ama presentarsi al pubblico ...

zazoomblog : Benedetta Rossi spaventa i fan: “Devo staccare la spina” - #Benedetta #Rossi #spaventa #“Devo… - zazoomblog : Benedetta Rossi si ferma: “So che capirete” c’entra il rapporto con suo marito - #Benedetta #Rossi #ferma:… - NoeTheUnderdog : Dio benedica Benedetta Rossi per la sua ricetta dei bocconcini di pollo al curry #FattoInCasaDaBenedetta - orahounbelnick : Immagino Benedetta Rossi che li fa ahahah - edulcorare_ : Nel bigliettino ovviamenti cito Benedetta Rossi (non potete capire quanto sono fomentata per il mio acquisto dell… -