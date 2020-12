Bellugi | dopo il Covid-19 gli amputano le gambe

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 22 dicembre 2020) "Mi ha tolto anche la gamba con cui feci gol al Borussia Mönchengladbach". È così che Mauro, 70 anni, ex calciatore di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese, racconta cosa gli è successo in una video-chiamata con Luca Serafini (sul sito altropensiero.net). Ha subito l'amputazione di entrambi gli arti inferiori, che da tempo rappresentavano un punto debole perché afflitto da altre patologie.era stato ricoverato in ospedale il 4 novembre scorso perché risultato positivo al-19. Le sue condizioni di salute si sono aggravate nelle ultime settimane fino a richiedere l'intervento operatorio d'urgenza per complicanze sopraggiunte in seguito. Navigando su internet ha cercato le protesi migliori da innestare al corpo per riprendere a deambulare. "Prenderò quelle di Pistorius, così nei corridoi degli studi televisivi ti ...