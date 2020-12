Bellezza olistica | vibrazioni e frequenze per ridurre lo stress della pelle in pandemia

Leggi su vanityfair

(Di martedì 22 dicembre 2020) C’è un nuovo approccio olistico al mondo beauty che utilizza il potere delle vibrazioni e del suono. Bagni di gong e campane tibetane sono già molto noti e utilizzati per il rilassamento e il riequilibrio. La novità è l’applicazione di frequenze e di suoni benefici per la salute e la giovinezza delle cellule. La musica a frequenze specifiche per il benessere psicofisico, rappresenta un nuovo modo di concepire il suono, recuperando la visione degli antichi che ben conoscevano e utilizzavano il suo potere curativo e benefico. «I nostri organi e tutto il nostro essere, vibrano di una particolare frequenza vivente», spiega il cantante Andrea Diletti, che insieme al compositore Roberto Coccia ha dato vita al progetto di musica olistica Heraira (www.goldsound.it).