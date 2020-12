Belén Rodrìguez e famiglia: Natale in Val di Sole (Di martedì 22 dicembre 2020) Belén Rodrìguez e famiglia scelgono di trascorrere le vacanze di Natale in montagna. Tutto il clan Rodrìguez, da Cecilia con Ignazio e Jeremias con la neo fidanzata Deborah Togni, e ovviamente Belén, Antonino Spinalbese e il piccolo Santiago passeranno le festività di fine anno insieme in Trentino, nella Val di Sole, nel lussuosissimo Lovely Lodge Ravelli. Belén e compagno si sono avviati nella località prima dell’entrata in vigore dell’ultimo Dpcm che impone il divieto di circolazione fuori dai comuni. In arrivo nella bellissima località di montagna anche Ignazio Moser che sul suo account Instagram ha reso noto di essere pronto a trascorrere questi giorni di vacanza insieme a Cecilia. I genitori della showgirl sono già presenti in loco e anche la ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 22 dicembre 2020)scelgono di trascorrere le vacanze diin montagna. Tutto il clan, da Cecilia con Ignazio e Jeremias con la neo fidanzata Deborah Togni, e ovviamente, Antonino Spinalbese e il piccolo Santiago passeranno le festività di fine anno insieme in Trentino, nella Val di, nel lussuosissimo Lovely Lodge Ravelli.e compagno si sono avviati nella località prima dell’entrata in vigore dell’ultimo Dpcm che impone il divieto di circolazione fuori dai comuni. In arrivo nella bellissima località di montagna anche Ignazio Moser che sul suo account Instagram ha reso noto di essere pronto a trascorrere questi giorni di vacanza insieme a Cecilia. I genitori della showgirl sono già presenti in loco e anche la ...

zazoomblog : Belen Rodriguez difende il fidanzato Antonino e asfalta lhater- Fallito e rosicone - #Belen #Rodriguez #difende… - GossipItalia3 : Belen Rodriguez una furia contro gli haters: “Siete solo rosiconi!” #gossipitalianews - rovnaldweasley : Hahaah sophie non si sente belen rodriguez ma si permette di dire a Matteo “fai schifo” ???? #UominieDonne - brichiel : #uominiedonne quanto mi sta sul c...o Belen Rodriguez !!! - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Le Rodriguez in Val di Sole, che ciaspolate d’amore! #belen -