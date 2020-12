Belen Rodriguez e Antonino fanno sul serio? Il gesto di lei non lascia dubbi (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Natale è ormai alle porte ed anche la famiglia Rodriguez è pronta a trascorrere le consuete seppur diverse per quest’anno, feste natalizie. Belen avrà portato il nuovo fidanzato? La pandemia e le restrizioni non fermano la famiglia Rodriguez. Difatti Belen, Cecilia e Jeremias sono pronti a trascorrere, insieme a Santiago le feste natalizie sulla L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Natale è ormai alle porte ed anche la famigliaè pronta a trascorrere le consuete seppur diverse per quest’anno, feste natalizie.avrà portato il nuovo fidanzato? La pandemia e le restrizioni non fermano la famiglia. Difatti, Cecilia e Jeremias sono pronti a trascorrere, insieme a Santiago le feste natalizie sulla L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

La pandemia e le restrizioni non fermano la famiglia Rodriguez. Difatti Belen, Cecilia e Jeremias sono pronti a trascorrere, insieme a Santiago le feste natalizie sulla neve vivendo una vacanza da ...

Belen Rodriguez una furia contro gli haters: “Siete solo rosiconi!”

Belen Rodriguez non le manda di certo a dire e risponde agli haters, definendoli dei rosiconi. La Rodriguez cerca di difendere la sua relazione con Spinalbese.

Belen Rodriguez non le manda di certo a dire e risponde agli haters, definendoli dei rosiconi. La Rodriguez cerca di difendere la sua relazione con Spinalbese.