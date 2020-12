Belen | raggira le regole e trascorre il Natale in famiglia

Leggi su chenews

(Di martedì 22 dicembre 2020)Rodriguez finisce nuovamente nella polemica, questa volta a scatenare il caos le sue vacanze diin, il web si chiede: la legge è uguale per tutti? Vip o non vip i DCPM sono uguali per tutti, eppure sul web in molti hanno l’impressione che alcuni personaggi famosi abbiano trovato il sistema dire ilin, a scatenare la polemica la vacanza del clan Rodriguez, ben documentata sui social.e tutta la suahanno deciso dire le vacanze in uno chalet da sogno in alta montagna, con lei anche il suo nuovo compagno Antonino Spinalbanese, con il quale fa ormai coppia fissa. LEGGI ANCHE>>>Rodriguez la dolce dedica di Antonino è ...