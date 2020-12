Belen e Antonio bacio mozzafiato sulla neve

Leggi su solodonna

(Di martedì 22 dicembre 2020)si è rifugiata in montagna, per trascorre queste festività natalizie insieme alla sua famiglia e al suo amato. L’ultimo video postato dalla Rodriguez è una chiara dimostrazione d’amore nei confronti di Spinalbese. La storia d’amore tracontinua a far sognare tutti; la showgirl argentina e l’hairstylist attualmente si godono il loro amore tra le bellezze della Val di Sole. Infatti, tutta la famiglia Articolo completo: dal blog SoloDonna