Beautiful, la star McVicar accusato di violenze: arrivata la sentenza (Di martedì 22 dicembre 2020) Daniel Joseph McVicar è andato a processo per l'accusa di violenza nei confronti della ex moglie. Ora è arrivata la sentenza: ecco com'è andata Fonte foto: FacebookDaniel Joseph McVicar è l'attore noto per aver interpretato il ruolo di Clarke Garrison nella soap opera Beautiful. Ora è stato quasi totalmente assolto nel processo che lo vedeva accusato di volenza perpetrata sull'ex moglie Virginia De Agostini. Lei, una maestra di pattinaggio, aveva conosciuto McVicar nel corso delle riprese della trasmissione Notti di ghiaccio. La relazione culminò nel matrimonio, successivamente concluso nel 2014. Ma facciamo un passo indietro. L'attore è stato accusato dalla moglie di maltrattamenti, violazione degli obblighi di assistenza familiare ...

