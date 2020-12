“Basta | mi slaccio la gonna” Antonella Clerici | ‘show’ in diretta a È sempre mezzogiorno

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 22 dicembre 2020) I colpi di scena stanno diventando una costante a È, il programma condotto su Rai1 da. Durante lasono diversi i momenti in cui si sdrammatizza e la conduttrice stessa cercaattraverso la simpatia di allietare il pubblico. Come è successo nella puntata di martedì 22 dicembre. Il problema diera la, mentre la presentatrice parlava durante il gioco telefonico con una concorrente in collegamento.ha dato prova di spontaneità parlando dellache le andava stretta. “Ho lastretta, non riesco a star seduta su questa sedia, mi si sta fermando il sangue non respiro più”. È stato questo il suo sfogo ...