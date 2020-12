Bassetti: “Altro che variante Covid. Il pericolo arriva dal freddo: mischierà i virus e complicherà la III ondata” (Di martedì 22 dicembre 2020) variante Covid, Matteo Bassetti: «Troppo rumore per nulla». Semmai, lancia l’allarme l’infettivologo dio Genova, c’è da temere il freddo in arrivo, che complicherà la terza ondata, mischiando virus diversi». Lo sottolinea all’Adnkronos Salute, e a chiare lettere, l’infettivologo direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria, commentando la pericolosità della variante di Sars-CoV-2 scoperta nel Regno Unito. Il quale, senza troppi giri di parole avverte: sulla variante inglese del nuovo coronavirus «c’è stato troppo rumore per un qualcosa perAltro senza fondamento scientifico. ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 dicembre 2020), Matteo: «Troppo rumore per nulla». Semmai, lancia l’allarme l’infettivologo dio Genova, c’è da temere ilin arrivo, chela terza, mischiandodiversi». Lo sottolinea all’Adnkronos Salute, e a chiare lettere, l’infettivologo direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi-19 della Liguria, commentando lasità delladi Sars-CoV-2 scoperta nel Regno Unito. Il quale, senza troppi giri di parole avverte: sullainglese del nuovo corona«c’è stato troppo rumore per un qualcosa persenza fondamento scientifico. ...

