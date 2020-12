Basket, Eurolega 2020-2021: Olimpia Milano a caccia di conferme nel match interno contro il Baskonia (Di martedì 22 dicembre 2020) Domani sera, alle ore 20.45, l’Olimpia Milano ospiterà il Baskonia Vitoria in un match valido per la sedicesima giornata dell’Eurolega 2020-2021 di Basket. Un appuntamento importante per gli uomini di Ettore Messina che, dopo la trionfale campagna di Turchia della scorsa settimana, proveranno a cogliere il tris e a regalarsi un Natale sereno. Ottima momento di forma per l’Armani Exchange, che sembra aver messo alle spalle il periodo di difficoltà vissuto a novembre e, grazie ai due successivi consecutivi sui campi di Fenerbahce e Anadolu Efes, si è issata al quinto posto in classifica con il record di 9-5. I lombardi possono sorridere anche per quanto fatto in campionato, dove hanno immediatamente rimediato al ko contro Brindisi ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020) Domani sera, alle ore 20.45, l’ospiterà ilVitoria in unvalido per la sedicesima giornata dell’di. Un appuntamento importante per gli uomini di Ettore Messina che, dopo la trionfale campagna di Turchia della scorsa settimana, proveranno a cogliere il tris e a regalarsi un Natale sereno. Ottima momento di forma per l’Armani Exchange, che sembra aver messo alle spalle il periodo di difficoltà vissuto a novembre e, grazie ai due successivi consecutivi sui campi di Fenerbahce e Anadolu Efes, si è issata al quinto posto in classifica con il record di 9-5. I lombardi possono sorridere anche per quanto fatto in campionato, dove hanno immediatamente rimediato al koBrindisi ...

