Basket | Champions League 2020-2021 | Brindisi batte Oostende e si avvicina alla qualificazione

La Happy Casa Brindisi fa un passo probabilmente decisivo verso la qualificazione alla fase successiva della Basketball Champions League. I pugliesi si sono imposti in casa contro i belgi del Filou Oostende per 93-81 ed ottengono così il terzo successo della loro stagione europea, il secondo consecutivo. Grandissima prestazione di D'Angelo Harrison, che ha dominato il match con 35 punti, ai quali si aggiungono anche 7 rimbalzi e 5 assist. In doppia cifra per Brindisi vanno anche Nick Perkins (14) ed Alessandro Zanelli (10). Non bastano ai belgi invece i 23 punti di Olivier Troisfontaines. Una partita combattuta per tre quarti con Brindisi che ha saputo mantenersi in vantaggio, entrando negli ultimi dieci minuti sul +6 con uno scatenato ...

I pugliesi agganciano così il San Pablo Burgos in vetta al Gruppo H (tre vinte e una persa), e mettono in cassaforte il passaggio del turno nella Basketball Champions League 2020/2021.

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE | HAPPY CASA BRINDISI – FILOU OSTENDA 93-81

Terza vittoria nella competizione europea per la formazione biancoazzurra che, dopo aver vinto in Belgio la gara di andata, si impone anche tra le mura amiche. Match winner D’Angelo Harrison autore di ...

