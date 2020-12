Bari, questa mattina la partenza per Palermo: i convocati di mister Auteri (Di martedì 22 dicembre 2020) Un giorno e sarà Palermo-Bari.La compagine pugliese è volata questa mattina alla volta della Sicilia dove svolgerà la seduta di rifinitura pre-gara. Nel gruppo rientrano De Risio e Sabbione, mentre Montalto dovrà osservare un altro turno di stop; ancora indisponibili Citro e Minelli. Di seguito, la lista dei 23 convocati biancorossi:Portieri: 1.FRATTALI, 12.LISO, 22.MARFELLA, 33.FIORYDifensori: 3.PERROTTA, 6.DI CESARE, 13.CIOFANI, 17.SABBIONE, 21.CELIENTOCentrocampisti: 4.MAITA, 5.BIANCO, 8.HAMLILI, 15.D'ORAZIO, 16.CORSINELLI, 19.DE RISIO, 25.LOLLO, 27.ANDREONI, 29.SEMENZATOAttaccanti: 7.ANTENUCCI, 9.SIMERI, 10.MARRAS, 11.D’URSI, 18.CANDELLONE Leggi su mediagol (Di martedì 22 dicembre 2020) Un giorno e sarà.La compagine pugliese è volataalla volta della Sicilia dove svolgerà la seduta di rifinitura pre-gara. Nel gruppo rientrano De Risio e Sabbione, mentre Montalto dovrà osservare un altro turno di stop; ancora indisponibili Citro e Minelli. Di seguito, la lista dei 23biancorossi:Portieri: 1.FRATTALI, 12.LISO, 22.MARFELLA, 33.FIORYDifensori: 3.PERROTTA, 6.DI CESARE, 13.CIOFANI, 17.SABBIONE, 21.CELIENTOCentrocampisti: 4.MAITA, 5.BIANCO, 8.HAMLILI, 15.D'ORAZIO, 16.CORSINELLI, 19.DE RISIO, 25.LOLLO, 27.ANDREONI, 29.SEMENZATOAttaccanti: 7.ANTENUCCI, 9.SIMERI, 10.MARRAS, 11.D’URSI, 18.CANDELLONE

