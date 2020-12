Bari, caccia alla legionella: pulizia e sanificazione in 133 scuole (Di martedì 22 dicembre 2020) Prevenzione alla 'legionella' nelle scuole cittadine, l'amministrazione comunale avvia gli interventi di pulizia e disinfezione dei serbatoi idrici nonché le attività di campionamento e analisi delle ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 22 dicembre 2020) Prevenzione' nellecittadine, l'amministrazione comunale avvia gli interventi die disinfezione dei serbatoi idrici nonché le attività di campionamento e analisi delle ...

Bari, caccia alla legionella: pulizia e sanificazione in 133 scuole

L’operazione sarà effettuata durante le festività. Obiettivo il mantenimento degli standard di sicurezza previsti ...

L'operazione sarà effettuata durante le festività. Obiettivo il mantenimento degli standard di sicurezza previsti ...