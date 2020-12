Barcellona | Messi | ' Ora sto bene | ma brutta estate'

(Di martedì 22 dicembre 2020)- L'di Lionele l'inizio di stagione non sono stato dei migliori per l'attaccante argentono che ha attraversato un brutto periodo. Come ha dichiarato la Pulce a Marca : " Oggi ...

Una frase, anzi, meglio, una consapevolezza che ha accompagnato Messi in ogni suo passo, in ogni suo gol, sin da quando si trasferì a Barcellona per mettersi nelle mani dei dottori e dei maestri di ...(ANSA) – ROMA, 22 DIC – “Oggi posso dire che sto bene e ho voglia di lottare per raggiungere tutti gli obiettivi, ma ho passato davvero una brutta estate: anche l’inizio di questa stagione, per me, no ...