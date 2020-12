Banpresto Ichiban Kuji | come vincere premi a tema Dragon Ball!

Leggi su tuttotek

(Di martedì 22 dicembre 2020)ha da pochi giorni reso disponibile il nuovoBall Ultimate Variation, ma scopriamo di cosa si tratta! Da pochi giorni è disponibile un nuovoin Italia, ossia una vera e propria lotteria che mette in palio diversi prodotti aBall. Questi prodotti (per la maggior parte figures) sono di mamma, azienda famosa soprattutto per le riproduzioni di personaggi ideati da Akira Toriyama! Ma vediamo, ora,partecipare.: eccoPer partecipare a questo ...