Avviso ai miei coetanei e ai trentenni stupiti di oggi | era tutto già successo nel Pippo Chennedy Show

Leggi su linkiesta

(Di martedì 22 dicembre 2020) Una delle più interessanti peculiarità italiane è che la televisione che ricordiamo non è mai televisione. La televisione funziona per continuità, per assuefazione, per ripetizione della formula nei decenni, mica per colpo di genio momentaneo. Televisione è Guardì, mica Fiorello. Ma nessuno di noi ricorda un frammento d’un qualsivoglia programma di Guardì, mentre sappiamo tutti citare brandelli dei momenti in cui Fiorello s’è degnato di stare in tv. Noi scambiamo il palinsesto per la parabola del figliol prodigo: vogliamo che si faccia desiderare, mica che sia lì, prevedibile, affidabile, attendibile. Noi siamo, d’altra parte, quelli che si compiacciono a ripetere che, eh, noi italiani, con l’ordinaria amministrazione non ce la caviamo granché bene, ma nell’emergenza tiriamo fuori risorse eccezionali (si vede che quella in corso non è un’emergenza). Noi, esattamente come ripetiamo «Eh, ...