Aurora Ramazzotti si confida su Instagram | “Ho bisogno di creare”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 22 dicembre 2020)risponde ai fanè sembrata assente a molti dei suoi seguaci in questi ultimi giorni. Lei spiega tutto e infine sidavanti al suo pubblico social. DOV’È? La giovane è da un po’ di giorni che non pubblicava alcun post o storia su. Due giorni fa ha pubblicato però uno scatto che la ritrae tra le braccia del suo fidanzato Goffredo Cerza. Come didascalia ha scritto “Just the two of us” che tradotto significa “Solo noi due“. È il titolo del romantico brano di Grover Washington Jr. Visualizza questo post suUn post condiviso da(@therealgram) LA SUA ANIMA ARTISTICA Oggi però ha detto ai suoi 2mln di followers che non si fa ...