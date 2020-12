Atalanta | ufficiale Joakim Maehle | il terzino danese arriva dal Genk

DiMarzio : Ufficiale il primo acquisto del #calciomercato di gennaio: #Maehle all'#Atalanta - Fprime86 : RT @SkySport: Atalanta, ufficiale l'acquisto di Maehle dal Genk. Le news di calciomercato - SkySport : Atalanta, ufficiale l'acquisto di Maehle dal Genk. Le news di calciomercato - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Atalanta, ecco #Maehle: l'alter ego danese di #Castagne arriva dal #Genk - angeloinitaly : RT @DiMarzio: Ufficiale il primo acquisto del #calciomercato di gennaio: #Maehle all'#Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta ufficiale

Joakim Maehle è ufficialmente un giocatore dell’Atalanta. Lo comunica il Genk, club per il quale il laterale destro giocherà per l’ultima volta domenica prossima. “Joakim Maehle si trasferisce ...L'Atalanta dà ufficialmente il benvenuto a Joakim Maehle, il primo acquisto in previsione della sessione di mercato di gennaio.