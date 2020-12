Atalanta | i convocati di Gasperini per il Bologna Gomez non c’è

(Di martedì 22 dicembre 2020) Alejandroancora una volta è rimasto fuori fuori dalla lista deidell’allenatore Gian Piero. La rottura tra i due è ormai irrevocabile. Sono 23 i calciatori chiamati dal tecnico della Dea per la sfida contro ile non c’è il Papu. Questo l’elenco completo. Portieri: Gollini, Rossi, Sportiello.Difensori: Depaoli, Djimsiti, Gosens, Hateboer, Mojica, Palomino, Romero, Sutalo, Toloi.Centrocampisti: De Roon, Freuler, Gyabuaa, Malinovskyi, Miranchuk, Pessina.Attaccanti: Diallo, Ilicic, Lammers, Muriel, Zapata. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Giampiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha scelto i convocati per la partita contro il Bologna di mercoledì 23 dicembre. Oltre agli infortunati Pasalic e Caldara, anche il Papu Gomez, per la ...Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani alle ore 20:45 allo stadio Renato Dall’Ara contro l’Atalanta, valida per la 14^ giornata di ...