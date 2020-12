Atalanta, Gomez non convocato nemmeno per Bologna (Di martedì 22 dicembre 2020) Alejandro Gomez non prenderà parte nemmeno alla trasferta col Bologna. L’argentino non era stato convocato per la sfida con la Roma e non partirà con la squadra neanche per il prossimo impegno di campionato. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 dicembre 2020) Alejandronon prenderà partealla trasferta col. L’argentino non era statoper la sfida con la Roma e non partirà con la squadra neanche per il prossimo impegno di campionato. L'articolo ilNapolista.

