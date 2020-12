Atalanta | Gasperini | “L’anno scorso abbiamo perso col Bologna | ma…”

(Di martedì 22 dicembre 2020) Il tecnico dell’presenta la partita in trasferta con ildel 23 dicembre e chiede ai suoi l’ultima vittoria prima della pausa natalizia del campionato di Serie A. Gian Pieroapre la conferenza stampa di presentazione della partita del 23 dicembre ricordando quanto successo nella precedente stagione. Il tecnico racconta: “L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

ZZiliani : Scusi #Gasperini, il #Chiesa che crocefisse dopo un Fiorentina-Atalanta è lo stesso che gioca ora nella Juve e di c… - capuanogio : All’#Atalanta c’è un bell’ambientino, ma se lo dici sembra che stai facendo un torto a qualcuno #Gomez #Gasperini - ZZiliani : Fa poco clamore solo perchè parliamo di Atalanta, ma la rottura tra #Gasperini e #Gomez è un fatto enorme, un po’ c… - tuttoatalanta : Caos Atalanta? Gasperini: 'Giocatori concentrati, negli ultimi 10 giorni risultati notevoli'… - Sport_Mediaset : Verso #BolognaAtalanta, #Gasperini: 'Vogliamo finire bene l'anno. Ilicic è un valore aggiunto' #SportMediaset -

Ho sempre cercato di mettere in campo squadre offensive per cercare di vincere le partite”. Il pronostico di Gasperini è che nella partita Bologna-Atalanta i suoi segneranno almeno una rete: “Negli ...Il Bologna è sempre una squadra pericolosa in attacco, ci vorrà un'Atalanta molto attenta - il monito del tecnico dei nerazzurri - anche se arriviamo da una serie di risultati positivi. Vogliamo ...