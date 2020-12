Atalanta, cessione Gomez: previsto un nuovo incontro con Percassi (Di martedì 22 dicembre 2020) Papu Gomez vuole lasciare l’Atalanta ma la Dea non vuole liberarsi gratis del proprio capitano. Gli ultimi dettagli in arrivo da Bergamo Secondo quanto riferito da Corriere della Sera è previsto nei prossimi giorni un incontro fra Giuseppe Riso, agente di Alejandro Gomez, e la famiglia Percassi. Il Papu spinge per una cessione a Gennaio, liberandosi gratuitamente, mentre la dirigenza della Dea vuole indennizzo per lasciar partire il proprio capitano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Papuvuole lasciare l’ma la Dea non vuole liberarsi gratis del proprio capitano. Gli ultimi dettagli in arrivo da Bergamo Secondo quanto riferito da Corriere della Sera ènei prossimi giorni unfra Giuseppe Riso, agente di Alejandro, e la famiglia. Il Papu spinge per unaa Gennaio, liberandosi gratuitamente, mentre la dirigenza della Dea vuole indennizzo per lasciar partire il proprio capitano. Leggi su Calcionews24.com

