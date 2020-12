Atalanta, altro capolavoro? Perché Papu Gomez può partire senza rimpianti: "Gasperini ha già trovato il sostituto" (Di martedì 22 dicembre 2020) Perché l'Atalanta può cedere il Papu Gomez con discreta leggerezza? Perché, spiega Alfredo Pedullà per la Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini e la Dea i sostituti dell'argentino li hanno già trovati. Per l'esattezza, sono in casa: si tratta, spiega l'esperto di calciomercato, dell'ucraino Miranchuk, dell'olandese Lammers e dello sloveno Ilicic, pienamente recuperato dopo la grave crisi psicologica che lo ha tenuto lontano dai campi per mesi e coinvolto solo lateralmente dal violentissimo scontro tra il capitano e l'allenatore. Per questo a gennaio l'Atalanta punterà tutto su un altro obiettivo, il 23enne danese Joakim Maehle terzino destro del Genk, per sostituire i deludenti Piccini e Depaoli. E Gomez? Potrà ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020)l'può cedere ilcon discreta leggerezza?, spiega Alfredo Pedullà per la Gazzetta dello Sport, Gian Pieroe la Dea i sostituti dell'argentino li hanno già trovati. Per l'esattezza, sono in casa: si tratta, spiega l'esperto di calciomercato, dell'ucraino Miranchuk, dell'olandese Lammers e dello sloveno Ilicic, pienamente recuperato dopo la grave crisi psicologica che lo ha tenuto lontano dai campi per mesi e coinvolto solo lateralmente dal violentissimo scontro tra il capitano e l'allenatore. Per questo a gennaio l'punterà tutto su unobiettivo, il 23enne danese Joakim Maehle terzino destro del Genk, per sostituire i deludenti Piccini e Depaoli. E? Potrà ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Un altro gioiello dell’Atalanta, cresciuto col mito di Mandzukic: ora Piccoli pensa in grande - sportli26181512 : Un altro gioiello dell’Atalanta, cresciuto col mito di Mandzukic: ora Piccoli pensa in grande: Un altro gioiello de… - Gazzetta_it : Un altro gioiello dell’Atalanta, cresciuto col mito di Mandzukic: ora Piccoli pensa in grande - leo_spat : RT @vox2box: Ma voi lo sapevate che in Serie A ci sono la bellezza di 20 squadre? Molta Serie A, molto pallone, molti Leão è meglio di Pel… - drewscop : RT @vox2box: Ma voi lo sapevate che in Serie A ci sono la bellezza di 20 squadre? Molta Serie A, molto pallone, molti Leão è meglio di Pel… -