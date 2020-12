Ascolti TV | Lunedì 21 dicembre 2020. GF Vip al 20.6% contro il film di Rai1 (12.3%). Bene Report (10.4%) e Boss in Incognito (7.5%) (Di martedì 22 dicembre 2020) Signorini - GF Vip 5 Nella serata di ieri, Lunedì 21 dicembre 2020, su Rai1 Non ci resta che il crimine ha conquistato 2.936.000 spettatori con il 12.3% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.383.000 spettatori con uno share del 20.6% (Grande Fratello Vip Night a .000 e il %). Su Rai2 Boss in Incognito ha interessato 1.775.000 spettatori (7.5%). Su Italia1 Extraction ha intrattenuto 1.280.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rai3 Report è visto da 2.620.000 spettatori con il 10.4%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.058.000 spettatori (5.5%). Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 663.000 spettatori con il 2.9%. Su Tv8 la prima parte della miniserie Caterina la Grande segna 266.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Percy Jackson e ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 22 dicembre 2020) Signorini - GF Vip 5 Nella serata di ieri,21, suNon ci resta che il crimine ha conquistato 2.936.000 spettatori con il 12.3% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.383.000 spettatori con uno share del 20.6% (Grande Fratello Vip Night a .000 e il %). Su Rai2inha interessato 1.775.000 spettatori (7.5%). Su Italia1 Extraction ha intrattenuto 1.280.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rai3è visto da 2.620.000 spettatori con il 10.4%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.058.000 spettatori (5.5%). Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 663.000 spettatori con il 2.9%. Su Tv8 la prima parte della miniserie Caterina la Grande segna 266.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Percy Jackson e ...

