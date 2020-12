Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 21 dicembre 2020 (Di martedì 22 dicembre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 21 dicembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film Non ci resta che il crimine ha totalizzato in media 2935 spettatori, 12.29% di share; su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3382 spettatori (20.58%). Il film Extraction su Italia1 ha avuto 1280 spettatori (5.11%); su Rai2 la puntata di Boss in Incognito si è portata a casa 1775 spettatori (7.46%), mentre la puntata Report su Rai3 2620 spettatori (10.41%). Su Rete4 la puntata di Quarta Repubblica ha totalizzato 1058 spettatori (5.54%), mentre su La7 la serie tv Grey’s Anatomy ha avuto 670 spettatori (2.47%) nel primo episodio e 649 (2.72%) nel secondo. ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 22 dicembre 2020)dei programmi più visti di21, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Non ci resta che il crimine ha totalizzato in media 2935 spettatori, 12.29% di share; su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3382 spettatori (20.58%). Il film Extraction su Italia1 ha avuto 1280 spettatori (5.11%); su Rai2 la puntata di Boss in Incognito si è portata a casa 1775 spettatori (7.46%), mentre la puntata Report su Rai3 2620 spettatori (10.41%). Su Rete4 la puntata di Quarta Repubblica ha totalizzato 1058 spettatori (5.54%), mentre su La7 la serie tv Grey’s Anatomy ha avuto 670 spettatori (2.47%) nel primo episodio e 649 (2.72%) nel secondo. ...

