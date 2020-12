Ascolti tv, dati auditel del 21 dicembre: vince il Grande Fratello Vip (Di martedì 22 dicembre 2020) La serata natalizia del Grande Fratello Vip regala a Canale 5 il successo degli Ascolti ti prima serata, il reality giunto alla quinta edizione condotto da Alfonso Signorini ha ottenuto oltre il 20% di share. GFVip ventottesima puntata, torna Malgioglio e mangia il panettone con i vipponi Ascolti tv, prime time vince la sfida degli Ascolti di prima serata del 21 dicembre Canale 5 con la quinta edizione di Grande Fratello Vip che ha appassionato 3 milioni 382 mila telespettatori con il 20.58% di share. Su Rai1 c’era il film Non ci resta che il crimine che ha raggiunto 2 milioni 935 mila (12.29%). Su Rai3 Report ha raggiunto i 2 milioni 620 mila di telespettatori con uno share del 10.41%. Su Rai2 per Boss in incognito – Speciale Natale ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 22 dicembre 2020) La serata natalizia delVip regala a Canale 5 il successo degliti prima serata, il reality giunto alla quinta edizione condotto da Alfonso Signorini ha ottenuto oltre il 20% di share. GFVip ventottesima puntata, torna Malgioglio e mangia il panettone con i vipponitv, prime timela sfida deglidi prima serata del 21Canale 5 con la quinta edizione diVip che ha appassionato 3 milioni 382 mila telespettatori con il 20.58% di share. Su Rai1 c’era il film Non ci resta che il crimine che ha raggiunto 2 milioni 935 mila (12.29%). Su Rai3 Report ha raggiunto i 2 milioni 620 mila di telespettatori con uno share del 10.41%. Su Rai2 per Boss in incognito – Speciale Natale ...

sonorosy__98 : Oggi Bett4rini non mette i dati degli ascolti? ?????????????? Stranamente MUTO #GFVIP - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Non ci resta che il crimine, Grande Fratello Vip | Dati Auditel 21 dicembre 2020 - CorriereCitta : Ascolti Tv lunedì 21 dicembre 2020: Non ci resta che il crimine, GF VIP, Boss in incognito, Report, dati Auditel e … - infoitcultura : Ascolti tv 20 dicembre 2020: Clerici sbanca, d’Urso ancora in calo. I dati - infoitcultura : Ascolti tv ieri: The Voice Senior, Live Non è la D’Urso, Che tempo che fa, Non è l’Arena | Dati Auditel 20 dicembre… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati Ascolti tv 21 dicembre: share di ieri sera-Tutti i dati Auditel MAM-e Ascolti tv, dati auditel del 21 dicembre: vince il Grande Fratello Vip

Con 3,4 milioni di telespettatori il reality di Canale 5 si aggiudica la prima serata mentre su Rai1 il film Non ci resta che il crimine si è fermato quasi a 3 milioni ...

Smartphone, addio alla radio FM in Italia dal primo gennaio 2021

L’unico modo per ascoltare la radio su smartphone in Italia sarà scaricare le app dedicate, che però, essendo basate sul traffico dati, potrebbero comportare dei costi aggiuntivi di connessione.

Con 3,4 milioni di telespettatori il reality di Canale 5 si aggiudica la prima serata mentre su Rai1 il film Non ci resta che il crimine si è fermato quasi a 3 milioni ...L’unico modo per ascoltare la radio su smartphone in Italia sarà scaricare le app dedicate, che però, essendo basate sul traffico dati, potrebbero comportare dei costi aggiuntivi di connessione.