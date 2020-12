Ascolti 21 dicembre | ecco quanto ha fatto la nuova puntata del Grande Fratello Vip

(Di martedì 22 dicembre 2020) La 28^delVip (con ospite Arisa e Alberto Urso) ha visto finire in nomination Sonia Lorenzini, Samantha De Grenet, Maria Teresa Ruta e Giacomo Urtis. Ladel GF Vip ha totalizzato 3.382.000 spettatori pari al 20,58% di share, mentre il film di Rai Uno Non ci resta che il crimine ha registrato 2.935.000 telespettatori pari a share 12,29%.Vip 51^: 2.833.000 spettatori pari al 18,99% di share 2^: 2.440.000 spettatori pari al 14,77% di share 3^: 3.000.000 spettatori pari a 18,10% di share 4^: 2.877.000 spettatori pari al 16,76% di share 5^: 3.130.000 spettatori pari al 19,76% di share 6^ ...

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dicembre

È disponibile da oggi, martedì 22 dicembre,“Nuoteremo in mare”, il nuovo singolo de IL MORO, la giovane band capitanata da Martino Iacchetti. Online anche il suggestivo videoclip diretto da Swedish Fl ...Venti20 quasi 21: in onda su TV8 mercoledì 21 dicembre, il programma condotto da Alessio Viola che ripercorre gli eventi che hanno caratterizzato l'anno 2020 che ci stiamo per lasciare alle spalle.