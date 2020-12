Ascoli | Brosco e Cavion parlano dopo la sconfitta (Di martedì 22 dicembre 2020) Altra sconfitta per l’Ascoli che scivola sempre più giù in classifica. Al termine del match ha parlato il capitano Riccardo Brosco ai canali ufficiali del club. Anche Avion in conferenza stampa. Troppo Monza per questo Ascoli: i marchigiani non sono riusciti a trovare la prima vittoria sotto la guida di Delio Rossi. Al termine dei L'articolo Ascoli Brosco e Cavion parlano dopo la sconfitta proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020) Altraper l’che scivola sempre più giù in classifica. Al termine del match ha parlato il capitano Riccardoai canali ufficiali del club. Anche Avion in conferenza stampa. Troppo Monza per questo: i marchigiani non sono riusciti a trovare la prima vittoria sotto la guida di Delio Rossi. Al termine dei L'articololaproviene da www.meteoweek.com.

