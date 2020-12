Arrivano pochi vaccini in Italia'Il piano pandemico va rivalutato' (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le misure di contenimento stanno esaurendo i loro effetti. pochi vaccini e l'aumento percentuale dei casi accertato in 6 regioni. Il quadro generale in Italia non è ancora confortante. Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le misure di contenimento stanno esaurendo i loro effetti.e l'aumento percentuale dei casi accertato in 6 regioni. Il quadro generale innon è ancora confortante. Segui su affarni.it

Affaritaliani : Arrivano pochi vaccini in Italia'Il piano pandemico va rivalutato' - gaetanovetri1 : @GuidoCrosetto un piano pandemico aggiornato non c'è perchè i fondi sono troppo pochi e quei pochi che arrivano ser… - andtomasella : RT @MarcoDreosto: Migliaia migranti arrivano in Friuli Venezia Giulia attraverso #rottabalcanica. Pochi giornalisti ne parlano. Ascoltate t… - MarcoDreosto : Migliaia migranti arrivano in Friuli Venezia Giulia attraverso #rottabalcanica. Pochi giornalisti ne parlano. Ascol… - vincycernic95 : @illicitgilmore Vabbe amo ma penso saranno pochi comunque. Ho detto 50% perché votando le Rosmello Urtis e Samantha… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano pochi Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 4.4 a Ragusa Fanpage.it Coppia uccisa, primo novembre 2015: una data al centro del mistero

Gli indizi della trasmissione Pa Gjurme. Parla la giornalista Odeta Dume che conduce "Senza traccia", versione albanese del nostro "Chi l'ha visto?" ...

Calciomercato Inter, scossa Eriksen: offerta già arrivata

Calciomercato Inter, Eriksen in uscita: lo rivogliono in Premier League. Il danese compie il grande tradimento verso i suoi ex tifosi? Al Tottenham si era imposto come uno dei migliori interpreti nel ...

Gli indizi della trasmissione Pa Gjurme. Parla la giornalista Odeta Dume che conduce "Senza traccia", versione albanese del nostro "Chi l'ha visto?" ...Calciomercato Inter, Eriksen in uscita: lo rivogliono in Premier League. Il danese compie il grande tradimento verso i suoi ex tifosi? Al Tottenham si era imposto come uno dei migliori interpreti nel ...