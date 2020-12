Arrestato stupratore, fingeva problemi all’auto per adescare ragazze (Di martedì 22 dicembre 2020) Arrestato stupratore che utilizzava la scusa di un problema alla macchina per adescare delle indifese ragazze e abusare di loro. E’ davvero incredibile pensare quali siano i limiti e le vette raggiungibili dalla cattiveria umana. Infatti ci sono delle persone che, utilizzando degli stratagemmi sempre nuovi e delle particolari modalità di approccio, vivono la loro L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 22 dicembre 2020)che utilizzava la scusa di un problema alla macchina perdelle indifesee abusare di loro. E’ davvero incredibile pensare quali siano i limiti e le vette raggiungibili dalla cattiveria umana. Infatti ci sono delle persone che, utilizzando degli stratagemmi sempre nuovi e delle particolari modalità di approccio, vivono la loro L'articolo proviene da Inews.it.

Napoli: Omicidio di Teresa Buonocore era stato pianificato

Alberto Amendola di 26 e Giuseppe Avolio di 21, avrebbero pianificato da tempo il progetto di uccidere la donna che aveva denunciato lo stupratore della sua figlia ... Oltre agli arrestati, ritenuti ...

