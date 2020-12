Arrestato il funzionario della Regione Siciliana Marcello Asciutto. “Soldi per favorire i progetti dell’ex re dell’eolico Vito Nicastri” (Di martedì 22 dicembre 2020) Centomila euro in contanti. Sono i Soldi che tra aprile e dicembre 2017 Vito Nicastri avrebbe recapitato ad alcuni funzionari della Regione Siciliana, per garantirsi i loro servigi in favore degli impianti di biogas che l’ex re dell’eolico – condannato in primo grado per concorso esterno a Cosa nostra – contava di farsi autorizzare insieme all’ex parlamentare di Forza Italia e consulente della Lega Paolo Arata. Entrambi sono stati arrestati l’anno scorso in quella che è stata l’inchiesta che maggiormente ha scosso la pubblica amministrazione Siciliana. Ieri, gli inquirenti hanno messo a segno un altro colpo: su mandato del tribunale di Palermo, la Dia ha Arrestato Marcello Asciutto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Centomila euro in contanti. Sono iche tra aprile e dicembre 2017avrebbe recapitato ad alcuni funzionari, per garantirsi i loro servigi in favore degli impianti di biogas che l’ex re– condannato in primo grado per concorso esterno a Cosa nostra – contava di farsi autorizzare insieme all’ex parlamentare di Forza Italia e consulenteLega Paolo Arata. Entrambi sono stati arrestati l’anno scorso in quella che è stata l’inchiesta che maggiormente ha scosso la pubblica amministrazione. Ieri, gli inquirenti hanno messo a segno un altro colpo: su mandato del tribunale di Palermo, la Dia ha, ...

