Arpa analizza da 5 anni la biodiversità in Langa

(Di martedì 22 dicembre 2020) Come documentato da Gazzetta d'Alba negli scorsi mesi, l'utilizzo massivo di fitosanitari in agricoltura (soprattutto nelle vigne) contamina le acque, la terra e l'aria, provocando dsia all'...

Ultime Notizie dalla rete : Arpa analizza

http://gazzettadalba.it/

Tra gli altri parteciperà Arpa Piemonte, comunicando alcuni dati relativi a indagini effettuate proprio nei vigneti della nostra area. Spiegano gli organizzatori: «Nel corso di cinque anni di attività ...In questa zona di oltre 11 mila metri quadri, in seguito alle analisi effettuate da Arpa, è stata certificata una contaminazione da idrocarburi nel sottosuolo. Ma non è tutto, in quanto nel corso dei ...