Arisa, momento drammatico per la madre: “Ha avuto due tumori uno dietro l’altro” (Di martedì 22 dicembre 2020) , la dolorosa confessione della cantante. Non è un periodo facile per Arisa. Anche se dal punto di vista lavorativo tutto procede al meglio, la cantante si trova a vivere un momento di forte dolore in famiglia. Al settimanale Chi, la nuova prof L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 22 dicembre 2020) , la dolorosa confessione della cantante. Non è un periodo facile per. Anche se dal punto di vista lavorativo tutto procede al meglio, la cantante si trova a vivere undi forte dolore in famiglia. Al settimanale Chi, la nuova prof L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

GrandeFratello : La storia di una grande amicizia... Quella tra Cristiano e Arisa. Un momento di affetto profondo, che va dritto al… - VK4213 : Mi chiedo come possa non essere chiaro che Malgioglio sia entrato a salutare Dayane solo perchè aveva firmato un co… - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: ARISA È VENUTA PER SALVARE QUESTO MOMENTO GRAZIE ROSALBA #GFvip - pjtosforo2 : La storia di una grande amicizia... Quella tra Cristiano e Arisa. Un momento di affetto profondo, che va dritto al… - pascaziomarco : RT @Ri_Ghetto: ARISA È VENUTA PER SALVARE QUESTO MOMENTO GRAZIE ROSALBA #GFvip -