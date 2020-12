Arcuri cambia strategia: 'Sarà l'esercito a distribuire il vaccino' (Di martedì 22 dicembre 2020) Ormai ci siamo! Manca poco alle prime iniezioni del vaccino. 'Su richiesta del commissario Domenico Arcuri abbiamo dovuto pianificare con urgenza la distribuzione del vaccino Pfizer che giungerà in ... Leggi su globalist (Di martedì 22 dicembre 2020) Ormai ci siamo! Manca poco alle prime iniezioni del. 'Su richiesta del commissario Domenicoabbiamo dovuto pianificare con urgenza la distribuzione delPfizer che giungerà in ...

di REDAZIONE POLITICA Il generale Luciano Portolano, rivolgendosi al Presidente della Repubblica durante l’incontro al Coi ha detto che “su richiesta del commissario Domenico Arcuri abbiamo dovuto pia ...

