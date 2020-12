Aprilia eSR1: ecco il primo monopattino elettrico dell’azienda italiana (Di martedì 22 dicembre 2020) Aprilia ha siglato un accordo di licenza con MT Distribution per la produzione e vendita del monopattino elettrico eSR1 Il nuovo monopattino elettrico eSR1 nasce da un accordo di licenza tra Aprilia e MT Distribution, già licenziatario di marchi automotive come Ducati. MT Distribution realizza eSR1 che, marchiato Aprilia, si distingue nell’affollato mondo della mobilità elettrica leggera grazie a un’estetica modernissima e alle grafiche che, in pieno stile racing, donano un tocco di grintosa sportività. monopattino elettrico Aprilia eSR1: caratteristiche principali Leggero, sicuro e divertente, eSR1 si rivolge a chi vuole muoversi ... Leggi su tuttotek (Di martedì 22 dicembre 2020)ha siglato un accordo di licenza con MT Distribution per la produzione e vendita delIl nuovonasce da un accordo di licenza trae MT Distribution, già licenziatario di marchi automotive come Ducati. MT Distribution realizzache, marchiato, si distingue nell’affollato mondo della mobilità elettrica leggera grazie a un’estetica modernissima e alle grafiche che, in pieno stile racing, donano un tocco di grintosa sportività.: caratteristiche principali Leggero, sicuro e divertente,si rivolge a chi vuole muoversi ...

