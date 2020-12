Anticipazioni spagnole Il Segreto | la Setta contro Alicia; ecco chi la terrorizzerà

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 22 dicembre 2020)Urrutia non avrà pace a causa di uno dei noti personaggi de Ilche aderirà alla. La donna sarà in grave pericolo, mentre faranno capolino sempre più volti noti nell’organizzazione segreta. Ma, in tutto questo, cosa ci dovremo attendere dallerelative alle, ormai, ultimissime puntate della soap opera spagnola, Il? Scopriamolo insieme. TrameIl, don Filiberto e le minacceDalledelle ultime puntate della soap opera spagnola Ilapprendiamo che don Filiberto, con fare minaccioso, farà di tutto per terrorizzare. Il sacerdote, dopo essere stato sequestrato dalla...